На реконструкцию Каунасского стадиона выделено около 10 миллионов евро

На реконструкцию многофункционального центра оздоровления, культуры и занятости им. С. Дарюса и С. Гиренаса в Каунасе с 2018 года из госбюджета было выделено 9,8 млн. евро, сообщило Министерство образования, науки и спорта (МОНС).

Согласно сообщению министерства, Департамент физической культуры и спорта начал финансирование проекта за счет средств Государственной инвестиционной программы. Общая стоимость проекта тогда составляла 24,8 млн. евро, а доля Каунасского городского самоуправления – 15 млн. евро. евро.

В 2018 г. из госбюджета на реконструкцию было выделено 800 тыс. евро, в 2019 г. – 2,99 млн. евро, в 2020 г. – 4,2 млн. евро.



Финансирование реконструкции Стадиона им. С. Дарюса и С. Гиренаса за счет государственных средств завершено в 2021 г. В прошлом году на проект было выделено 2,32 млн. евро.

Окончательная стоимость проекта, по данным Каунасского городского самоуправления, составляет 42 млн. евро. Разница покрыта из средств Каунасского городского самоуправления.

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