В Вильнюсе увеличилось число пассажиров общественного транспорта

Рост цен на горючее и продукты питания привели к увеличению потока пассажиров в общественном транспорте Вильнюса. За первые три недели сентября в общественном транспорте ездило почти 500 000 пассажиров, пишет madeinvilnius.lt.

Вильнюсцы все чаще пользуются услугами общественного транспорта, цена на который не изменилась, несмотря на рекордный показатель инфляции в стране. По данным "Услуг сообщения", в этом году в сентябре количество пассажиров в общественном транспорте выросло почти на 25%, по сравнению с сентябрем 2021 года.

"Поток пассажиров в сентябре этого года по рабочим дням был на 23,9% выше, чем в сентябре 2021 г. А в Международный день без автомобиля поток пассажиров вырос на 8%", – отмечают представители компании.

По сравнению с августом этого года, в сентябре число пассажиров увеличилось на треть. Если в первые три недели сентября общественным транспортом пользовались 473 900 человек, то в августе на 128 500 меньше.

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