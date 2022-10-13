В Литве открыт самый большой в странах Балтии парк ветряных электростанций

13 октября группа E energija открыла самый большой в странах Балтии парк ветряных электростанций. Он находится в Тришкяй, Тельшяйский район.

В пресс-релизе сказано, что это первый парк ветряных электростанций такого размера в Литве, построенный после 2016 г. и подключенный к сети Litgrid. Это также первый такой парк, построенный на частные деньги без помощи государства.

"Первые 13 ветряных электростанций в Тришкяй начали работу в конце 2021 г., а в сентябре 2022 г. завершили работы по приведению в порядок территории", – сказано в пресс-релизе.

Электричество в этом парке производят ветряные электростанции Cypress GE Renewable Energy мощностью 5,3 МВт, общая мощность всех электростанций - 69,3 МВт. По подсчетам владельцев, производимая в парке электроэнергия на 17% увеличит объемы электричества, производимые в Литве.

Владельцы парка – 80% акций принадлежат компании E energija, а 20% - GE Energy Financial Services. Строительство парка финансировали за счет денег владельцев и кредитов немецкого банка Bayerische Landesbank.

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