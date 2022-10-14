Круизное судоходство в Клайпеде достигло допандемического уровня

В этом году круизный сезон в Клайпеде достиг допандемического уровня, а количество судов превысило средний пятилетний показатель, сообщил Клайпедский морской порт в четверг.

"Уровень 2019 года практически достигнут. Год был прекрасный, сезон отличный: 61 судно – не рекорд, но выше среднего показателя за пять лет, когда в среднем приходило по 55 судов", – сказал на пресс-конференции в четверг глава порта Альгис Латакас.

В этом сезоне, который начался 11 апреля и закончился 8 октября, Клайпедский порт посетил 61 корабль, прибыло почти 47 тысяч пассажиров. По сравнению с 2019 годом количество судов выросло на одну пятую (в прошлом году — 51), а количество пассажиров уменьшилось на 31% (68,5 тыс.).

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По словам Латакаса, Клайпеду впервые посетили 12 судов, а 42 из посетивших судов были длиннее 200 метров. Некоторые очень крупные суда не могут заходить в порт – в этом году их было около десяти. По его словам, количество таких судов в мире увеличивается, поэтому порт к этому готовится.

"Такие корабли нуждаются в специальной инфраструктуре. За время пандемии компании обновились, заказано около 30 новых круизных лайнеров. (...) Да, они увеличиваются, порт на это реагирует", - сказал руководитель Клайпедского порта.

В этом сезоне Клайпеда должна была принять 80 кораблей, но некоторые заходы были отменены, некоторые из них изменили свой маршрут в обход стран Балтии и вместо этого отправились в Скандинавию из-за войны в Украине.

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