Президент: я небольшой энтузиаст широкомасштабных льгот НДС

Президент Литвы Гитанас Науседа критикует предлагаемую оппозицией льготу налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания первой необходимости, но оправдывает применение этой льготы для определенных секторов, таких как гостиницы и рестораны.

В целом президент скептически относится к предложению применять льготы потребительского налога в отношении тех цен, которые государство не администрирует.

"Я не очень большой энтузиаст в отношении широкого применения льгот НДС, поскольку считаю, что льготы НДС больше оправдывают себя в тех областях, где можно надеяться на их определенный перенос в потребительскую цену", – сказал в среду Г. Науседа радиостанции Žinių radijas.

По словам президента, нет гарантий, что с применением льготы НДС на продукты питания, потребители почувствуют реальное снижение цен.

"Значит, что льгота НДС была бы применена в отношении соответствующего сектора бизнеса. Это было бы хорошо, но это стоит очень больших государственных денег", – подчеркнул президент.

Г.Науседа обратил внимание, что после представления правительством вместе с проектом дефицитного госбюджета и пакета помощи бизнесу, оппозиция критиковала устойчивость доходов государства и поднимала вопрос об источниках финансирования таких мер.

"В этом контексте принимать решения, которые еще больше уменьшили бы поступления НДС, а это основной налог в нашем бюджете, было бы не очень ответственно. И самое важное, это не дало бы гарантии, что потребитель действительно получит выгоду, на которую мы рассчитывали", – пояснил он.

При этом президент подчеркнул, что оправдывает применение льготы НДС к конкретным секторам, таким как предприятия, оказывающие услуги питания или размещения, поскольку именно эти бизнесы оказались в "критическом состоянии“.

Сейм во вторник на пленарном заседании после представления одобрил инициированные правительством поправки, в которых предлагается на неограниченное время применить льготный 9-проц. тариф НДС к предприятиям, оказывающим услуги размещения, и до 30 июня 2023 года продлить льготу на услуги питания, культуры, отдыха и спорта, а также для исполнителей.

Проект, которым до конца 2023 г. был бы продлен 9-процентный тариф НДС для кафе и ресторанов, члены Фракции свободы Витаутас Миталас и Ева Пакарклите зарегистрировали еще весной.

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