Советские скульптуры на Антакальнисском кладбище накрывают черными мешками

В четверг утром на Антакальнисское кладбище приехали рабочие – они накрыли скульптуры советских воинов темным материалом.

На каждый памятник надели отдельный черный мешок, снизу материал закрепили.

Журналист Delfi Кристина Поците сообщила, что работники приехали около 9 ч., вся работа займет несколько часов.

На кладбище нет ни зевак, ни протестующих. За порядком следят сотрудники Службы общественной безопасности.

Напомним, что на прошлой неделе и в выходные на памятниках появлялись разные надписи - "Предателям Литвы здесь не место" и ped...ai.

Политики вильнюсского горсовета приняли решение о демонтаже стел в конце июня этого года. Департамент культурного наследия вычеркнул его из списка охраняемых объектов.

Планировалось, что памятник советским воинам с кладбища уберут до 1 ноября текущего года. Демонтаж советского памятника на Антакальнисском кладбище обойдется в 48 000 евро, эти работы выполнит компания Vilniaus BDT.

Однако из-за вмешательства Комитета по правам человека ООН Вильнюс отложил срок демонтажа скульптур.

Минюст информировал, что в Комитет по правам человека ООН обратились лица, назвавшие себя "этническими русскими": ездивший на встречу с представителями белорусской власти Казимерас Юрайтис, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, в позиции Литвы отмечено, что временные меры защиты Комитет принял на основе вводящей в заблуждение информации.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что надеется на "рациональное решение" Комитета, но признал, что до 1 ноября 2022 года скульптуры демонтировать не удастся.

В позиции Минюста указано, что на кладбище демонтируют только скульптуры, могилы никто трогать не будет, не будут сносить и мемориал.

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