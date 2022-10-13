Таможенники в Шальчининкай задержали партию спрятанных древесных брикетов

Рост цен на твердое топливо повлиял и на тенденции контрабанды: в Литву начали ввозить нелегальные партии брикетов из древесных опилок.

Во второй половине дня в воскресенье (9 октября) сотрудники Шальчининкайского дорожного поста остановили грузовой автомобиль Renault с деревянными деталями для сборных конструкций. После проверки автомобиля выяснилось, что в грузе был тайник, где было обнаружено 16,6 тонн брикетов.

Гражданин Беларуси, приехавший на автопост Шальчининкай на грузовике Renault, заявил, что перевозит в Литву деревянные детали сборных конструкций.

Foto: MKT

Однако таможенники проверили машину с помощью системы рентген-контроля – и обнаружили, что груз на самом деле муляж – внутри него были установлены тайники с контрабандой.

Таможенники называют такие приспособления "гробами" - это способ сокрытия контрабанды, когда в грузе (обычно деревянном) вырезаются полости и внутри устанавливаются тайники для перевозки нелегальных сигарет. Таможенники рассчитывали обнаружить контрабанду сигарет и на этот раз, но когда начали разбирать конструкции, внутри обнаружили брикеты из древесных опилок. Всего было обнаружено и задержано 16,6 тонны контрабандных белорусских брикетов.

Foto: MKT

Незаконный груз и автомобиль были задержаны, а в Криминальной таможенной службе, которой руководит Вильнюсская окружная прокуратура, начато досудебное расследование по факту контрабанды.

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