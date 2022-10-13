Выясняются обстоятельства, ставшие причиной смерти младенца

В среду сообщалось о смерти младенца в Вильнюсе. Малыш получил тяжелую травму головы.

Департамент полиции информировал, что 11 октября, в 9 ч., в вильнюсскую детскую больницу из дома в Вильнюсе привезли младенца (мальчика, родившегося в июле 2022 г.), который 12 октября, в 17.05 ч. от полученных травм скончался в больнице.

По предварительным данным, ребенок пострадал дома, выпав из кроватки. Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.

Мать покойного сказала журналистам tv3.lt, что младенец скончался по причине халатности врачей.

"Младенец умер из-за халатности врачей. С самого рождения мы обращались к врачам по 1-3 раза в неделю, но никакой помощи не получали, а когда привезли в больницу в критическом состоянии, было поздно. Врачи сейчас пытаются уйти от ответственности.

Мой муж находится в психиатрической клинике. Меня выпустили только ради детей под присмотром близких. Вероятно, больше всего сейчас нужна финансовая помощь и транспорт для детей, чтобы возить их в школы-детские сады, пока я принимают сильнодействующие препараты", - сказала женщина.

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