Требование к работникам сдать тест на коронавирус не противоречило Конституции Литвы

Требование проверки сотрудников на заразные заболевания для выполнения определенных работ или занятий определенной деятельностью не противоречит Конституции, заявил в среду Конституционный суд (КС).

В своем постановлении суд признал соответствующие положения Закона о профилактике и контроле инфекционных заболеваний человека, которые были обжалованы группой членов Сейма, не противоречащими Конституции.

Обратившиеся в КС оппозиционные парламентарии утверждали, что такое регулирование не давало работнику возможности свободного выбора работы, не давалась оценка тому, сможет ли он в связи с его способностями работать на другой работе, на которую его переводят.

КС в своем постановлении отметил, что конституционное право на свободный выбор работы закреплено в Конституции, но его следует толковать вместе с закрепленным правом каждого человека на подходящие, безопасные и здоровые условия труда.

В марте прошлого года Сейм принял поправки к Закону о профилактике и контроле инфекционных заболеваний, которые обязывают работников некоторых сфер проходить обязательное периодическое тестирование на COVID-19. Позже правительство установило перечень таких профессий.

Тех, кто этого не сделал, переводили на другое рабочее место или отстраняли от работы, в результате чего часть сотрудников уволилась с работы во время пандемии.

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