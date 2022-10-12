Отозвавшиеся на призывы министерства сделать прививки жители были разочарованы: так можно лишиться мотивации

Месяц назад Минздрав Литвы призвал всех желающих с октября прививаться второй бустерной дозой вакцины от коронавируса адаптированной к подтипу "омикрон" BA.1. Кроме того, ранее сообщалось, что этой осенью люди старшего возраста смогут привиться сразу тремя вакцинами: от гриппа, COVID-19 и от пневмококковой инфекции. Об этом в июне сообщала представитель Минздрава Литвы Лорета Ашоклене.

Однако некоторые люди, которые стали регистрироваться на прививку от COVID-19, были разочарованы: система не дала этого сделать, потому что они "полностью вакцинированы".

39-летняя женщина сказала редакции Delfi, что ждала возможности привиться второй бустерной дозой.

"И вот, я сделала все необходимое, пытаюсь зарегистрироваться через koronastop.lt, а мне сообщают, что я полностью привита и мне не полагается вакцинация, хотя сообщают, что я могу привиться второй бустерной дозой, если после первой прошло 180 дней. Скоро будет год с того дня, как я сделала первую бустерную дозу. Значит точно прошло больше 180 дней. В очередной раз система не работает. Так всякая мотивация может пропасть", – сказала собеседница Delfi.

В редакцию обратилась и 65-летняя клайпедчанка (значит, женщина из группы риска). Мало того, у нее диагностирована болезнь сердца и кровеносных сосудов.

Женщина хотела сразу привиться и от COVID-19, и от гриппа. Но ее привили от гриппа, а на прививку от COVID-19 записали только через месяц. Раньше нельзя - между вакцинацией должен пройти месяц.

"Так на чьей стороне правда?" – удивлялась женщина.

"Мы благодарим жителей, которые информируют операторов о проблемах с системой – это позволяет корректировать процессы, обеспечить ее слаженную работу. В данном конкретном случае ошибка системы уже исправлена. Если бывают подобные сбои, мы рекомендуем выбирать иной способ регистрации, например, по телефону, а о проблемах информировать Минздрав по эл. почте ministerija@sam.lt", – сказала представитель министерства Неринга Микенайте.

На вопрос, почему придется ждать месяц между прививками, представитель Минздрава сказала: "Мы сожалеем, но не можем комментировать, что и почему в конкретном случае рекомендовал специалист системы здравоохранения. Минздрав всегда рекомендует жителям консультироваться с семейным врачом".

Профессор Саулюс Чаплинскас на вопрос о вакцинации несколькими вакцинами сказал: "Можно привиться и несколькими вакцинами одновременно, но чтобы не было нежелательных реакций, лучше делать перерыв в 2-4 недели".

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