В Сейме формируется временная Рабочая группа по поддержке малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес (МСБ) вносит большую часть средств в обеспечение системы социальной солидарности страны – пенсии и социальные гарантии.

Согласно новейшим статистическим данным, в 2020 г. 75 проц. рабочих мест частного сектора и 66 проц. добавленной стоимости создавал малый и средний бизнес, говорится в сообщении для СМИ.

С учетом ситуации МСБ, а также в целях уделения ему больше внимания, в Сейме сформирована временная Рабочая группа по поддержке малого и среднего бизнеса, которая состоит из представителей фракций Сейма: председатель Лайма Могенене, заместитель Андрюс Багдонас и члены Каспарас Адомайтис, Рима Башкене, Валентинас Букаускас, Йонас Ярутис, Гинтаутас Палуцкас, Йонас Пинскус и Миндаугас Скритулскас.

Как отмечают в сообщении, в рабочей группе вместе с представителями бизнес-организаций и государственных учреждений будут анализировать проблемы малого и среднего бизнеса, искать способы их решения и формы поддержки, формулировать конкретные предложения.

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