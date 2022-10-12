Трюк торговцев с ценами: это настоящая классика

В Литве в сентябре снова росли цены на продукты, несмотря на то, что средний показатель цен и без того выше, чем по ЕС. По словам экспертов, наблюдается и еще одна неприятная тенденция: бизнес все чаще перебрасывает расходы на плечи потребителей, сообщает LNK.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что рост цен по инерции повышает подорожание сельскохозяйственной продукции. Правда, часть товаров уже не дорожает.

"Мы наблюдаем инерцию - сельскохозяйственные продукты дорожают с середины прошлого года. Магазины купили все товары по высокой себестоимости. Может, хорошая новость, что за последние 3-4 месяца цены на многие сельхозтовары или снизились, или не растут – зерновые, масло", – заметил экономист.

По его словам, на конечные цены влияет и рост цен на энергетику.

"Летом подорожало электричество. И прогнозируют высокие цены на отопление, на электричество, поэтому все это заранее перекидывают в конечную стоимость. Но первопричина ясна, – то же молоко, сырье, подорожало на 60% за год, зерно – больше чем на 50%, это включается в конечную цену", – сказал Повилаускас.

По его оценке, за год больше всего подорожали молочные продукты, но цены на них во всей Европе выросли на 50–60%.

"А наша страна - экспортер молочных товаров, это нормально: зачем продавать здесь дешевле, если можно вывезти и продать дороже? Также значительно подорожали продукты из зерна: мука, крупа и т.д. Третья группа - мясо: свинина, курятина", – сказал экономист.

По его словам, меньше всего подорожали фрукты и овощи – скорее всего, потому что в прошлом году был плохой урожай, а в этом он нормальный, поэтому цены выросли на 10–20%.

В Литве покупатели замечают, что уменьшаются упаковки некоторых продуктов, а цена остается прежней.

"Это "классика", такое было в Европе, и в Литве 10 лет: много упаковок уменьшилось. Такое происходит и сейчас. Это некрасивый способ маскировки роста цен, но, наверное, специалисты по маркетингу советуют так делать", – сказал Повилаускас.

Комментируя цены на горючее он сказал, что они сейчас не могут влиять на рост цен.

"Есть официальные источники, которые показывают, чем обусловлена конечная цена в магазине. Там видны все составляющие – производитель, переработчик, оптовик, розничная торговля – они растут. Можно сказать, все понемногу "накидывают". Понятно, что электричество - проблема, которая была летом, – но цена на горючее почти не меняется уже почти 6 лет", – сказал Повилаускас.

Он прибавил, что на рост цен влияет цена на электричество, будущая цена на теплоэнергию, аренду и "нежелание уменьшить свою маржу прибыли".

Экономист сказал, что в скором времени снижение цен на продукты не начнется.

"Цены на сельхозпродукцию уже какое-то время на мировом рынке не растут. Я бы сказал, что рост зависит от внутренних факторов, о которых я говорил: хотят компенсировать рост цен на электричество, плюс увеличились зарплаты в сфере торговли, логистики, складирования. Вряд ли до Рождества и Нового года мы увидим улучшение тенденций.

Факт в том, что продукты будут где-то на треть дороже, чем год назад. Это больше, чем рост пенсий или средней зарплаты", – сказал Повилаускас.

Он заметил, что люди будут активнее следить за акциями и скидку.

"Думаю, что неизбежно все мы будем следить за акциями, более дешевыми вариантами, в ближайшие несколько месяцев проблема только будет более острой", – сказал экономист, который считает, что похожими темпами будут расти и цены в других странах Европы, просто в Литве процесс запустился быстрее.

"Наверное, у нас цены стабилизируются, а в Евросоюзе они будут расти. Мы увидим уменьшение разницы в показателе инфляции, а не отрыв", – прогнозирует экономист банка SEB.

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