Глава МИД Литвы: расследование РФ о виновных в подрыве Крымского моста не внушает доверия

Российское расследование подрыва Крымского моста и обнародованные данные о задержанных подозреваемых не внушают доверия, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"(Расследование - BNS) особого доверия не внушает, точнее, не внушает доверия. Мне кажется, нам нет нужды анализировать публичную информацию из того государства, которое Сейм Литвы объявил террористическим. Чаще - скорее, напротив, есть поговорка, на которую я опираюсь: если Кремль что-то подтвердил, нужно смотреть в другую сторону", - заявил в среду журналистам Ландсбергис.

ФСБ России сообщила в среду, что задержала восемь подозреваемых в связи со взрывом, в результате которого погибли несколько человек на мосту, соединяющем аннексированный Крым с Россией.

ФСБ заявила, что «террористический выпад» был организован украинскими спецслужбами, а доставку взрывчатки координировал агент из Киева, среди подозреваемых пятеро россиян и «трое граждан Украины и Армении».

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