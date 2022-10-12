Центр реестра: жители активнее регистрируют договоры об аренде жилья

Центр реестра сообщает, что в этом году жители активнее регистрируют договоры об аренде жилья.

Аналитики предполагают, что это связано не только с желанием узаконить отношения между арендатором и арендодателем, но и с компенсациями и ростом потока беженцев из Украины.

Такие договоры регистрируют в Реестре недвижимости.

"За три квартала этого года зарегистрировали больше 10 500 единиц договоров об аренде жилья (квартир и жилых домов). Это на 40% больше, чем за тот же период в 2021 году (7500)", – сказано в сообщении.

По данным ЦР, сейчас в реестре числится около 125 000 действующих договоров об аренде.

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