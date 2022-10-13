Некоторые льготы по НДС предлагают оставить на неопределенный срок

Хотя во вторник Сейм отклонил некоторые предложенные парламентариями льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС), у членов Сейма по-прежнему нет недостатка в таких идеях.

В среду парламентарии Витаутас Гапшис и Ева Качинскайте-Урбонене, представляющие фракцию Партии труда, зарегистрировали предложение о применении на неограниченный срок льготного тарифа НДС на услуги общественного питания, культурные, оздоровительные и спортивные услуги и услуги артистов.

По словам члена парламентской фракции Партии труда Витаутаса Гапшиса, бизнес – это не только бухгалтерские цифры.

"Бизнес – это не только цифры, доходы и расходы. Это сохранение рабочих мест, вывод налогов из тени, инвестиции. Управлять бизнесом общепита, который сильно зависит от заработной платы, цен на сырье и энергоносители, действительно непросто. Правящие охотно повышают налоги, видя лишь получаемые от бизнеса налоги.

Но какие налоги будет платить обанкротившийся или теневой бизнес?", - спросил парламентарий.

По его словам, продление на неограниченный срок льгот по НДС на услуги общепита, культурные, оздоровительные и спортивные услуги, услуги артистов, предложенное фракцией Партией труда, это вопрос, затрагивающий тысячи людей.

По словам В. Гапшиса, только в ресторанном секторе работает около 37 тыс. человек, для которых это решение является жизненно важным. В случае отмены льготы, по словам "трудовиков", много предприятий закроются, работы лишатся тысячи людей, пострадают они и их семьи.

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