В Литве предлагают изменения в пенсионной системе: кто платит больше налогов, будет получать больше пенсию

В Литве изменения пенсионной системы ориентированы в основном на снижение уровня бедности, а не на повышение доходов в старости, сказано в отчете Госконтроля. Профессор Вильнюсского университета Теодорас Медайскис сказал, что надо внести изменения – если человек делает больше взносов, его пенсия должна быть больше, чем сейчас.

Госконтроль в июле провел оценку пенсионной системы, отчет был представлен в среду в парламенте.

В выводах было сказано, что пенсионная система не мотивирует жителей платить больше налогов, а дополнительного пенсионного накопления в фондах II и III ступени недостаточно.

Уже прежде в выводах сообщалось, что в системе социального страхования нет прочной связи между взносами и выплатами, поэтому люди платят налоги, потому что так надо, система непривлекательна для налогоплательщиков.

"В 2021 г. общая часть пенсии, не зависящая от взносов, в среднем составляла 63% пенсии, а индивидуальная – всего 37%. Индивидуальная часть пенсии в структуре должна составлять большую часть пенсии (не меньше 50%), чем больше человек платит налогов, тем выше у него должна быть пенсия", – указали представители Госконтроля.

"Чтобы мотивировать людей платить больше налогов, важно увеличить значимость индивидуальной части пенсии во всех группах работников", – сказала аудитор Госконтроля Эйвида Шламе.

В среду она сказала, что проблема бедности пожилых людей должна решаться за счет средств социальной помощи. В выводах было сказано, что людям не хватает информации о реальной пользе пенсионного накопления.

Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС) отметила, что пенсия в Литве составляет около 1/3 прежней зарплаты человека, это один из самых низких показателей среди членов ОЕЭС.

Профессор Медайскис сказал: "Важен аспект увеличения индивидуальной части пенсии, чтобы побудить действовать систему социального страхования, тогда она не будет только системой социальной помощи".

Он заметил, что это будет иметь и отрицательный аспект.

"Большие пенсии растут больше, чем маленькие, это может вызвать определенные социальные разногласия, но и посылает сигнал - платите больше, будет больше индивидуальная часть. Но, как я говорил, возникает вопрос, что будет тогда, когда деньги будут добавлять тем, у кого их итак больше", – сказал Медайскис.

"Но это сигнал - платите больше, и такого эффекта не будет", – продолжил он.

Он считает, что систему надо менять так, чтобы как можно меньше людей выходили на пенсию досрочно.

"Надо делать все, чтобы люди как можно дольше оставались на рынке труда, приспосабливать рабочее место, условия труда, отношения, чтобы человек как можно дольше оставался на работе. Преждевременная пенсия - это меньшая пенсия, а поскольку пенсии у нас и без того недостаточно большие, преждевременные еще больше ухудшают ситуацию", – предупредил Медайскис.

Представитель Соцмина согласилась, что надо, чтобы было больше связи между взносами и выплатами.

"Об этом министерство уже говорило осенью прошлого года, когда обсуждали закон о пенсионном страховании, вступивший в силу в этом году - индивидуальная часть дополнительно индексируется. Это значит, что те люди, которые платили больше взносов, платили их дольше, быстрее чувствуют повышение пенсии. Однако у пенсионной системы две цели – замещение части доходов и защита от бедности. В Литве относительно много жителей работают за маленькие зарплаты, поэтому эти люди получают маленькие пенсии. Если зависимость пенсии от доходов будет очень высокой, будет больше неравенства между пожилыми людьми", – сказала представитель Соцмина.

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