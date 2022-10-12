После заявлений главы Литвы - подозрения в сексизме

Высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы вызвали бурную дискуссию. На этот раз глава страны сравнил немецкую армию с девушками, политики и эксперты подозревают президента в сексизме.

Бурю вызвала фраза, сказанная президентом в интервью BNS.

"Немецкая армия, знаете ли, не девушка, которую можно пригласить провести время на берегу озера. Это серьезная армия, которой можно предложить вступить в брак, а в брачном договоре должны быть четко прописаны обязательства Литвы, что мы сделаем, иначе Немецкая армия не сможет выполнять свои обязательства перед нами", – сказал Науседа.

Это вызвало волну реакций в фейсбуке. Консерватор Миндаугас Линге сказал, что такая риторика не делает чести президенту и напомнил, что это не первый подобный случай.

"Я не знаю, как девушки относятся к таким сравнениям, но такое не впервые слышится из уст президента и не делает ему чести.

В феврале издание lrytas.lt цитировало фразу, сказанную президентом в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис: "Науседа, желая блеснуть юмором, обратился к ней, чтобы попросить прислать в Литву больше военных и потому, что здесь есть много красивых женщин. Дал понять, что они понравятся американским парням", – заметил депутат.

На заявление президента отреагировала и член Партии свободы Ева Пакарклите.

"Когда думаешь, что получится хорошая метафора, а получается обычный сексизм", – писала она.

Ситуацию прокомментировала и глава Центра мониторинга прав человека Юрате Юшкайте.

"Мальчишеские шуточки? Если президент Литвы Гитанас Науседа Кристине Ламбрехт тоже выдает такие сексистские сравнения, видимо, никто не спешит заключать брачный договор, если говорить словами президента – ценности и отношение к вопросу неравенства полов слишком разные", – писала она.

Представитель Партии свободы Моргана Даниэле пошутила, что глава страны сегодня "завоевал интернет".

"А приглашение хорошо провести время у озера, это уже согласие или нет? Президент сегодня завоевал интернет", – писала она.

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