Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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О перспективе вступления Украины в НАТО говорим со Стефаном Бланком, старшим научным сотрудником Евразийской программы Института внешнеполитических исследований, и Егором Черневым, народным депутатом Украины, главой делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!