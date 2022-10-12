Скончались два подозреваемых по делу о незаконной выдаче виз российским гражданам

Скончались два обвиняемых по делу о незаконной выдаче шенгенских виз двум гражданам России – еще во время рассмотрения дела в суде первой инстанции, скончался бизнесмен Альбинас Беляускас, он не дождался приговора.

В сентябре этого года умер второй фигурант дела — бывший посол в России Римантас Шидлаускас, его признали виновным в торговле влиянием и был наказан штрафом в 16,5 тыс. евро.

В связи с тем, что по делу остался единственный осужденный, гражданин России Ринат Насыров, суд сейчас проверяет обоснованность вынесенного ему приговора.

В среду коллегия из трех судей Вильнюсского окружного суда собралась для рассмотрения апелляции по этому делу.

Адвокат Шидлаускаса Гедиминас Букаускас подал апелляцию на осуждение своего клиента, после смерти Шидлаускаса адвокат просил отменить приговор и закрыть дело в отношении умершего клиента.

Судьи объявили, что будет принято решение о статусе Шидлаускаса в деле, а адвокат Букаускас уже сейчас освобожден от дальнейшего участия в процессе.

Гражданин России Насыров, осужденный вместе с Шидлаускасом, также подал жалобу в Вильнюсский окружной суд на приговор Вильнюсского районного суда, вынесенный 1 марта.

Он требует оправдательного приговора и утверждает, что суд первой инстанции нарушил закон, ограничил гарантированные права и воспрепятствовал беспристрастному рассмотрению дела.

Рассмотрение апелляции продолжится 14 ноября.

Бывший многолетний дипломат и представитель бизнеса Шидлаускас обвиняется в этом деле в незаконном содействии в получении виз двум гражданам России - вышеупомянутому Насырову и его сыну.

В марте этого года окружным судом города Вильнюса Шидлаускас был наказан штрафом в 17,5 тысяч. евро, но затем он был уменьшен на 1000 евро, поскольку он провел десять дней под стражей.

Вместе с Шидлаускасом был осужден российский гражданин и банкир Насыров. Он наказан 15 тыс. евро штрафа, но за 13 суток задержания штраф был снижен до 13,7 тыс. евро.

Гражданину России был назначен также зало в 300 тыс. евро, пока он не возвращен.

Третий фигурант дела, предприниматель Альбинас Беляускас, скончался во время рассмотрения дела в суде. По приговору суда он оправдан, так как не совершал деяния, имеющего признаки преступления или проступка. Его сыну будет возвращен ранее уплаченный залог в 10 тыс. евро.

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