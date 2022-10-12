В Литве может исчезнуть часть железнодорожных маршрутов

Поездки по стране придется планировать тщательнее: в Литве может исчезнуть часть железнодорожных маршрутов, так как самоуправления напуганы требованиями выплачивать огромные суммы

Управляемое государством предприятие LTG Link, подчиняющееся Минтрансу и "Литовским железным дорогам" (ЛЖД), готовится подписать соглашение сроком на девять лет, которое изменит систему железнодорожного сообщения в ряде самоуправлений – часть так называемых неприбыльных маршрутов может исчезнуть, если муниципалитеты не просубсидируют затраты перевозчика самостоятельно.

Представители центральной власти указывают на то, что переговоры еще идут, а регионы жалуются на проблемы в коммуникации. Так, руководство Радвилишского районного самоуправления предлагает высоким чиновникам не пугать друг друга официальными бумагами – лучше провести полноценную встречу и обговорить все детали вживую.

В распоряжении редакции Delfi оказалось письмо LTG Link, адресованное райадминистрациям Шяуляйского и Радвилишского самоуправлений, в котором последних предупреждают, что перевозчик может отказаться обслуживать маршрут Радвилишкис–Шяуляй.

"Компания и министерство транспорта в ближайшее время подпишут Договор об оказании общественных услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом на местных маршрутах на период 2023-2032 годов, на основании которого оказываемая компанией общественная услуга будет субсидироваться государством в течение срока действия договора. Маршрут Радвилишкис–Шяуляй–Радвилишкис не будет включен в список субсидируемых маршрутов из-за более низкого коэффициента, чем установленная пороговая норма.

Foto: DELFI / Rinatas Chairulinas

Если количество пассажиров на рейсах по маршруту Радвилишкис–Шяуляй–Радвилишкис будет увеличено на 7 тыс. человек в год, то показатели в рамках описанных критериев будут выполнены, и это, согласно предоставляемой субсидии, обеспечит возможность компенсировать убытки компании, которые она несет, оказывая общественную услуги в вашем регионе. В приложении к этому письму указаны ориентировочные размеры доплат для каждого муниципалитета, которые могут меняться в случае заключения иного соглашения между муниципалитетами", – говорится в документе.

Также указывается, что если районные самоуправления хотят, чтобы поезда, как и раньше, курсировали по упомянутому маршруту три раза в день, для этого придется ежегодно выделять по 19 тыс. евро.

"Привлечение дополнительной тысячи клиентов предварительно уменьшит размер доплаты самоуправления на 1,8 тыс. евро", – добавляют в LTG Link.

Представители Радвилишского районного самоуправления уточнили, что получили от госкомпании несколько документов – они затрагивают четыре маршрута. Если следовать логике LTG Link, общий размер доплат со стороны муниципалитета составит не меньше 227 тыс. евро в год.

Получили и другие самоуправления



Представитель LTG Link Котрина Дзиркайте рассказала Delfi, что похожие "приглашения на трехстороннюю дискуссию" были отправлены властям Рокишкиса, Радвилишкис, Клайпеды, Шяуляй, Акмяне, Мажейкяй, Паневежиса и Шилуте.

Собеседница указала, что таким образом компания стремится начать обсуждения с регионами, чтобы найти наиболее оптимальные решения для обеспечения железнодорожного сообщения между самоуправлениями. В ходе дискуссий стороны должны определить критерии субсидирования, а также оценить результаты перевозок пассажиров с точки зрения финансов.

"Возможность участия самоуправлений в финансировании общественного транспорта предусмотрена в Кодексе железнодорожного транспорта. В этом письме LTG Link не просит доплачивать, но делится оценкой того, какой вклад могли бы внести соответствующие муниципалитеты, если бы у них была необходимость продолжать движение по маршрутам, которые не соответствуют правительственным критериям".

В трехсторонней дискуссии должны принять участие представители муниципалитетов, ЛЖД и Минтранса.

"В будущем LTG Link должна осуществлять те маршруты, которые будут включены в публичный договор по оказанию услуг на местных железнодорожных маршрутах на период 2023-2032 годов. LTG Link рассчитывает подписать этот договор с министерством транспорта в этом году. Этот контракт позволит удовлетворить общественные запросы – как в плане обеспечения людей необходимым щадящим для окружающей среды транспортом, так и с точки зрения последовательного планирования расширения и долгосрочных инвестиций в наиболее долговечный вид общественного транспорта – железнодорожный", - сказала она.

К обсуждениям по вопросу субсидирования железнодорожного сообщения между Шяуляйским и Радвилишским районами LTG Link намерено подключить и представителей Шяуляйского городского самоуправления.

Šiaulių bulvaras (A. Bartkaus nuotr.) Foto: Šiaulių TIC

Суммы озвучить не могут



Минтранс в свою очередь пояснил Delfi, что субсидирование местных маршрутов для Европы обычная практика. Поскольку эта деятельность – коммерческая, для перевозчика она убыточная.

"Регламент Европарламента и Совета по поводу оказания общественных услуг на железнодорожном и дорожном транспорте устанавливает, что компетентные органы государств-членов и железнодорожные предприятия должны заключать договоры по оказанию услуг общественного пассажирского транспорта и компенсировать убытки, возникающие при выполнении этих соглашений. Субсидирование общественных услуг позволяет удовлетворять общественные потребности – совершать рейсы по тем маршрутам, которые не являются коммерчески выгодными, но которые обеспечивают необходимое сообщение для населения".

В Минтрансе также рассчитывают подписать упомянутый договор, но от дискуссий с муниципалитетами не отказывается.

"Поскольку переговоры еще продолжаются, трудно сказать, какое количество железнодорожных маршрутов может исчезнуть, но во всех случаях целью является обеспечить удобное сообщение для населения и последовательно планировать расширение и долгосрочные инвестиции в наиболее устойчивый вид общественного транспорта – железные дороги. Если будет принято решение отказаться от определенных железнодорожных маршрутов, их можно будет заменить комбинированными или автомобильными маршрутами, чтобы создать удобную для пассажиров систему общественного транспорта», - говорят в министерстве.

Расценивают как запугивание



В LTG Link считают, что цель такого соглашения – побудить жителей активнее пользоваться общественным транспортом. Это важная задача в рамках общеевропейской политики «зеленого курса». Правительство рассчитывает на то, что к 2030 году на поездах ежегодно будут передвигаться не менее 10,7 млн пассажиров.

"Хотя пассажиропоток неуклонно растет и количество пассажиров вернулось к допандемийному уровню, пассажиропоток на некоторых маршрутах не соответствует минимальным критериям правительства для финансирования убытков, понесенных компанией на основе субсидий", - говорит К. Дзикарайте.

В свою очередь мэр Радвилишского района Витаутас Симялис и директор райадминистрации Йоланта Маргайтене оценивают предложения кабмина и ЛЖД негативно.

"Мы считаем, что государственная компания LTG Link должна проводить государственную политику по улучшению сообщения жителей", – говорится в ответе самоуправления Delfi.

"Решение такого щепетильного вопроса требует не запугиваний друг друга бумагами, а живой встречи, чтобы все обсудить, подискутировать о проблемах и найти для них решения".

Мэр Радвилишского района указал на то, что на недавней встрече с президентом, на которой присутствовал и министр транспорта Марюс Скуодис, он призвал последнего обсудить эту проблему с представителями LTG Link как можно скорее, поскольку сумма доплат по четырем маршрутам со стороны самоуправления, как указывалось выше, достигает 227 тыс. евро.

Представители Шяуляйского района в разговоре с Delfi отметили, что вопрос о доплатах, которые позволили бы сохранить маршрут, местные чиновники и депутаты райсовета будут решать в ходе рассмотрения бюджета на будущий год.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!