Остались за бортом: счета за отопление жителей одного квартала в Вильнюсе составят 400 евро

Жители столичной улицы Саломеи Нерис в ужасе. В их домах установлена автономная система отопления - на газе. Жители боятся, что отдадут зимой за отопление последние деньги, а выбора у них нет. Президент ассоциации поставщиков отопления считает, что в тех случаях, когда газ закупает весь дом коллективно, могут возникнуть проблемы с компенсациями. Представители Минэнерго сказали, что жители смогут получить компенсацию.

Многоквартирные дома на ул. Саломеи Нерис не подключены к центральному отоплению, в них установлены газовые котельные. Когда строили эти дома, верили в перспективность автономного газового отопления, сказал глава Литовской ассоциации поставщиков отопления Валдас Лукошюс.

Благодаря действующей системе, жители этих домов сами решают, когда включить, а когда отключить отопление, но жители в ужасе от цен на горячую воду и отопление.

"В октябре мы будем платить за куб горячей воды 17 евро, газ в два раза дороже, чем в феврале этого года", – сказала жительница одного из домов Анна.

"У нас нет альтернативы", – заметила она.

Лукошявичюс отметил, что такие жители стали заложниками сложившейся ситуации.

"Есть поставщик, цены которого устанавливает ГСРЭ, но общая ситуация такова, что газ стоит дорого, дороже центрального отопления, вот и проявились последствия такого решения строителей домов. Это из-за цен на газ. Выбора у жителей нет, у них котельные на крыше, ведь не будешь же там использовать биотопливо или жидкое топливо, жители зависят от цен на газ", – сказал он.



"Я думаю, эта проблема касается не одной улицы или района. В Литве много городков зависят только от газовых котельных. Все они - заложники ситуации", – сказал он, заметив, что зимой цены на газ еще больше вырастут.

Анна подсчитала, что зимой семья будет платить за горячую воду больше 100 евро, а за отопление больше 400 евро. На вопрос, не собирается ли их дом подключаться к центральному отоплению, она ответила, что пока об этом не говорят.

"Что-то надо будет делать, когда смотришь на такие цены, охватывает чувство безнадежности. Это не на 10% дороже", – сказала она.

Анна заполнила заявку на получение компенсации, но пока не получила ответа. Лукошявичюс считает, что проблемы у таких жителей будут.

"Одно дело, когда ты платишь за газ сам, государство погашает разницу конкретным потребителям, но если за отопление отвечает компания, как в данном случае, газ покупают коллективно, тогда компенсации нет. Эти люди не смогут получить компенсацию. Компенсацию могут оформить только те, кто нуждается в социальной помощи, если у них низкие доходы. Мы уже обратились в правительство, указали, что это несправедливо", – сказал он.

"Если ничего не изменится, этих людей ждет тяжелая зима", – предупредил глава ассоциации.

Представители Минэнерго сказали, что компенсация жителям полагается независимо от их способа отопления.

"Подробности о компенсациях можно узнать на сайте Соцмина. С 1 июня 2022 г. приняты поправки, благодаря которым расширят круг получателей помощи. И в этом случае мы не видим причин, по которым жители не получат компенсации", – указали представители министерства.

Однако следует напомнить, что парламент на два отопительных сезона продлил срок действия льготного НДС на отопление. Вопрос несправедливости такого решения поднимался и в парламенте.

"Надо говорить и о тех, кто отапливается с помощью индивидуальных котлов. Министр ничего не сказала о том, что те, кто отапливается дровами получает 200 евро на сезон, а те, у кого отопление центральное, получает компенсацию в такую сумму, наверное, каждый месяц", - сказал депутат Кястутис Мажейка.

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