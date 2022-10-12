Госконтроль: в важнейших финансовых отчетах государства - значительные ошибки и искажение данных

Государственный контроль, оценив сборники финансовых отчетов государства, констатировал, что эти сборники все еще ненадежны из-за установленных в них значительных и распространенных искажений данных, говорится в сообщении Госконтроля.

Такой вывод Госконтроль представил в Сейме, проанализировав финансовые отчеты и отчеты об исполнении бюджетов национального сборника финансовых отчетов за 2021 год, государственного и пяти фондов – Фонда обязательного страхования здоровья, Государственного социального страхования, Гарантийного, Выплат по долгосрочной безработице и Резервного (стабилизационного) фондов.

"Выполняя свой конституционный долг, выводы Государственный контроль готовит ежегодно, а их цель – оценить, показывают ли данные отчетов истинное положение о финансовой ситуации государства и результатах деятельности. Мы ценим усилия совершенствовать подготовку отчетов, но приходится констатировать, что сборники финансовых отчетов государства все еще оценены как ненадежные из-за установленных в них значительных и распространенных искажений данных. Это определило отрицательное мнение аудитора о сборниках национального и государственного финансовых отчетов", – сказал государственный контролер Миндаугас Мацияускас.

Значительные недостатки установлены также в сборниках финансовых отчетов и четырех фондов социальной защиты: Обязательного страхования здоровья, Государственного социального страхования, Гарантийного, Выплат по долгосрочной безработице и Гарантийного, поэтому о них выражено условное мнение аудитора.

О Резервном (стабилизационном) фонде выражено безусловное мнение аудитора, означающее, что сборник по всем значительным позициям верен, говорится в сообщении.

Качество одного из важнейших источников государственных данных – финансовых отчетов – улучшилось бы, если бы, осуществив рекомендации Госконтроля, в государственных учреждениях были бы упрощены и унифицированы процессы учета, системы внутреннего контроля действовали бы эффективно, а методическая помощь была системной и оказывалась вовремя.

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