В среду в Вильнюсе автомобиль снес столб

В среду рано утром в Вильнюсе произошло ДТП. На место происшествия выехали врачи, полиция и пожарные-спасатели.

По предварительным данным, в 7.51 ч. поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, автомобиль Toyota врезался в столб.

Звонившая по номеру 112 женщина не остановилась и не могла сказать, есть ли пострадавшие. На место происшествия выехали врачи, полиция и пожарные-спасатели.

Выяснилось, что люди в ДТП не пострадали. Сообщается, что причина ДТП - высокая скорость. Автомобиль снес осветительный столб. Сам автомобиль серьезно поврежден.

По данным полиции, автомобилем управлял трезвый водитель (1996 г.р). Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!