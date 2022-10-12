В Литве самый большой поток эмигрантов за три года: возможно, будет еще хуже

Меньше чем за год поток эмигрантов из Литвы увеличился почти в два раза. Если эмиграция будет продолжаться такими темпами, жителей в Литве не останется, сообщает LNK.

В аэропорту эмигранты рассказали, что едут в Англию.

"Ездила зарабатывать на машину, в Литве я сдала на права. Вот, спустя 13 лет купила ее", – сказала Сигита, которая уехала в Англию.

Олег уехал в Шотландию в 2010 году. "Нашел хорошую работу, уехал ради карьеры", – сказал он.

Александр, живущий в Англии, рассказал, что уехать ему предложили друзья. "Я поехал и остался", – сказал он.

По данным Департамента статистики Литвы, с января по август 2022 года из Литвы уехали 30 000 человек – в два раза больше, чем в прошлом году за то же время. 18 000 из них – граждане Литвы. В прошлом году литовцев уехало в 1,5 раза меньше.

"Эти тенденции вызывают беспокойство, поскольку баланс эмиграции, особенно граждан Литвы, начал ухудшаться с прошлого года", – сказал LNK экономист Жигимантас Маурицас.

Есть несколько причин эмиграции: люди стали чаще уезжать, поскольку уменьшилось количество ограничений, связанных с COVID-19, плюс удаленная работа – нет никакой разницы, человек может работать из Литвы или из солнечной Испании, на некоторых влияет геополитическая ситуация, война, поэтому люди ищут место поспокойнее.

Эмигрируют и из-за роста цен. "Подорожание жизни в Литве может заставить многих уехать на заработки, чтобы заработать на семью. Это касается людей, которым нелегко в Литве" , – сказала доцент Вильнюсского университета, социолог Ирма Будгинайте-Мачкене.

Маурицас сказал, что цены в Литве от эмиграции не останавливают, кроме того, они не привлекают и иммигрантов. Жизнь в Литве отпугивает и некоторых эмигрантов, поэтому в ближайшее время они не планируют возвращаться на родину.

"В Англии дешевле, чем здесь. Простые вещи, например, пачка чипсов, которые дети хотят, как только приезжают, у нас в Англии на 30% дешевле. Бензин: я была в шоке, поверить не могла, что стоит столько же, сколько у нас (имеется в виду - в Англии)", – сказала Сигита.

С ней согласился Олег: "Цены на многие товары в Англии ниже, чем в Литве. Это факт. У фермеров картошку можно купить намного дешевле".

Александр напротив считает, что в Литве дешевле.

Как и прежде, уезжают из Литвы в основном мужчины. Только в этом году уезжают мужчины более старшего возраста: не 20–24, а 30 и старше.

В этом году из Литвы уехало почти 10 000 женщин и 20 000 мужчин.

"В Литве создают семьи и рожают детей значительно позже, чем 10 лет назад. Сейчас могут уезжать семейные мужчины старшего возраста", – предюоложила Будгинайте-Мачкене.

Из Литвы уехало больше всего жителей с сентября 2019 года, а экономист считает, что это только начало.

"Миграция работников и миграция вообще увеличится, не надо думать, что она снизится, я думаю, у нас будет рекордный показатель эмиграции в Евросоюзе", – прогнозирует Маурицас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!