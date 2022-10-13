Transparency International: Литва плохо реализует конвенцию ОБСЕ против взяточничества

Литва причислена к числу стран, которые не достаточно или совсем не выполняют свои международные обязательства, и за работу правоохранительных органов была оценена хуже, чем Латвия и Эстония, говорится в исследовании неправительственной организации, который борется с коррупцией.

Как сообщило в среду литовское отделение Transparency International, в исследовании оценивалось, как страны реализуют Конвенцию ОБСЭ по борьбе со взяточничеством, и Литва получила один балл за начатые расследования.

Временно исполняющая обязанности руководителя литовского отделения Transparency International Ингрида Калинаускене, говорит, что впервые с начала проведения исследования в 2018 году Литва оказалась среди стран, которые практически не выполняют свои обязательства. В эту группу входят еще 19 стран, включая Польшу, Россию, Ирландию и Чехию. Товарооборот этих стран вместе составляет 39,8%. мирового экспорта.

Ранее Литва была включена в группу стран с ограниченным выполнением обязательств — в 2020 году она получила три балла, в 2018 году — два балла.

Transparency International указывает, что в 2018 - 2021 годах было инициировано одно досудебное расследование в отношении возможного подкупа должностных лиц в Латвии литовской компанией, работающей в сфере сбора и утилизации плазмы крови. В прошлом году это расследование было прекращено без выявления признаков преступления.

"Один балл за одно начатое расследование (...) Это достаточно четкий сигнал о том, что мы не выполняем свои обязательства так хорошо, как могли бы, потому что эта группа стран хуже всего выполняет свои обязательства", - сказала Калинаускене радиостанции LRT в среду.

По ее словам, Литва была оценена хуже всех среди стран Балтии — шесть баллов отдано Эстонии, а Латвия была выделена как одна из двух стран, поднявшихся из группы государств с ограниченной и умеренной реализацией.

Учитывая результаты расследования, Transparency International рекомендует Литве обеспечивать лучшее международное сотрудничество в расследовании дел, связанных с коррупцией, опубликовывать информацию об этом виде досудебных расследований и дел, а также открыть реестр конечных бенефициаров в формате открытых данных.

Также рекомендуется лучше информировать представителей государственного и частного секторов о потенциальных рисках, лучше применять Закон о защите осведомителей и усиливать превенцию отмывания денег.

Литва взяла на себя обязательство расследования делового взяточничества в международной торговле в 2017 году, когда она подписала Конвенцию ОБСЭ борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств в международных деловых сделках. Всего эту Конвенцию подписали все 38 стран, вступивших в ОБСЭ, и 6 стран, не входящих в ОБСЭ.

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