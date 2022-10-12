Минску направлена нота о нарушении двусторонних международных договоров

Министерство иностранных дел Литвы направило во вторник МИДу Беларуси официальную ноту.

В ней подчеркивается, что правовые акты, принятые властью Беларуси, нарушают как всеобще признанные принципы международного права, так и двусторонние международные договоры – договор Литвы и Беларуси о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, а также межправительственный литовско-белорусский договор о поощрении и защите инвестиций, говорится в сообщении.

Литовская сторона получает право считать нотифицируемые нарушения основанием для расторжения или прекращения действия договора или его части, подчеркивает МИД.

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