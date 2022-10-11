Покинувшая Россию Дапкунайте посетила премьеру литовского фильма, где сыграла одну из главных ролей

Накануне в Вильнюсе прошел закрытый премьерный показ детективного триллера "Поколение злых" литовского режиссера Эмилиса Веливиса. Одну из главных ролей в фильме исполнила именитая актриса Ингеборга Дапкунайте. Вчера она вместе с творческой командой и другими актерами приняла участие в пресс-конференции.

"Поколение злых" – это детектив в скандинавском стиле. Режиссер не скупится на критику в адрес современного литовского общества, но все это зашифровано в рамках мрачного криминального триллера. Действие разворачивается в советские годы в некоем городе X – небольшом литовском местечке, привычную жизнь которого нарушает внезапная смерть известного человека. На фоне этих событий героев городка начинают преследовать и терзать призраки прошлого, ведь их судьбы переплетены. Все это ломает устоявшиеся традиции и спокойный ритм жизни.

"Детективная фантастика – один из моих любимых жанров. Однако в кино для меня это было впервые. Не могу сказать, что мне было страшно – я просто кайфую от адреналиновых вызовов. Но должен признаться – я параноик. Если бы я понял, что зритель может разгадать секрет моей истории, это было бы большой проблемой. Поэтому я очень оберегала этот секрет. Тем более что я сам отношусь к тем людям, которые хотят угадать концовку уже на пятой странице книги или на 12 минуте фильма. И нередко мне это удается", – сказал режиссер.

Несмотря на то, что Э. Веливис создал не один художественный фильм с большинством актеров, задействованных в этой картине, он работал впервые.

Среди них: Витаутас Канюшонис, Тома Вашкявичюте, Айнис Сторпирштис, Даля Михялявичюте, Вайдотас Мартинайтис, Марюс Рапшис, Сакалас Уждавинис, Саулюс Сипарис, упомянутая Ингеборна Дапкунайте и многие другие.

"Часть зрителей будет поражена этим шедевром, – сказал в начале конференции актер Донатас Шимукаускас. – Не верил, что будет так хорошо, искренне не верил".

Главным событием вчерашней премьеры, безусловно, стало появление Дапкунайте. В последний раз она снималась в литовском кино больше 30 лет назад. На счету легендарной актрисы десятки известных фильмов и спектаклей. Она играла с такими звездами мировой величины, как Джон Малкович, Брэд Питт, Дженифер Лоуренс, Том Круз, Гаспар Ульель и многими другими.

Как известно, до недавнего времени ее жизнь была тесно связана с Россией. Здесь у нее родился сын, здесь она снималась в многочисленных кинокартинах, сериалах, участвовала в театральных постановках – была полноценной частью российского культурного пространства. Все изменилось после вторжения РФ в Украину. С началом полномасштабной войны актриса приняла решение покинуть страну.

В одном из интервью она откровенно призналась, что правильнее было бы уехать раньше – в 2014 году, то есть после аннексии Крыма.

"Я совершила ошибку, у меня нет для себя никаких оправданий", – говорила она весной.

На закрытый показ в Вильнюс она прилетела из Лондона. В Литве актриса сейчас не живет.

И. Дапкунайте тепло отозвалась о работе режиссера.

"Мне все понравилось. И Эмилис [режиссер] понравился, и сценарий. Если бы не понравились, я бы не снималась, – заверила она журналистов. – Надеюсь, это не последний мой литовский фильм".

Кроме того, она отметила, что литовский кинематограф не отличается от зарубежных, а также похвалила организаторов.

"Я должна обязательно сказать одну вещь – очень благодарна столовой фильма, так как это была лучшая столовая в мире".

Официальная премьера состоялвась вечером. На нее Дапкунайте обеща привести маму. По ее словам, этот фильм должен пробудить в ней не самые приятные воспоминания, а именно – напомнить о том, как КГБ вмешивалось в жизнь семьи. Для мамы это может быть интересно, говорит она.

"Лично я с КГБ не сталкивалась, но моего дедушку еще в былые времена допрашивали в НКВД. Мама и тетя об этом рассказывали, но семья говорила об этом мало, о дедушка после встречи с НКВД не мог преподавать в университете. Мама и тетя помнят, что в сталинские годы около двери стоял мешок с сухарями и луком, чтобы его в случае чего можно было взять с собой", – поделилась семейной историей Ингеборга.

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