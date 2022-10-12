В Литве построен ветропарк за 70 млн евро

Литовская энергетическая группа с частным капиталом E energija завершила строительство ветропарка мощностью 69,3 мегаватта (МВт) в Тельшяйском районе.

Как сообщил BNS генеральный директор группы E energija Гедиминас Улоза, в строительство парка из 13 ветряных электростанций в Тришкяйском старостве в 2020 году было инвестировано более 70 млн евро.

Планируется, что парк, который откроется в четверг, будет производить 230 гигаватт-часов (ГВт-ч) электроэнергии в год и на 17% увеличит выработку энергии ветра в стране, сообщает предприятие.

По данным E Energija, это первый подобный крупный ветропарк, построенный в Литве с 2016 года и подключенный к сети Litgrid.

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"Это единственный недавно построенный парк, который реально производит электроэнергию", - сказал BNS Улоза.

По его словам, E energija планирует продать новый ветропарк, как и ранее построенные парки в Шилуте и Пагегяй, а вырученные средства реинвестировать в новые проекты возобновляемой энергетики.

Улоза отказался сообщить BNS, ведутся ли уже переговоры с потенциальными покупателями парка, или назвать их.

По его словам, ветряной парк в Шилуте был продан инвестиционному фонду, которым управляет швейцарский управляющий инвестиционным фондом Quaero Capital, а парк в Пагегяй был продан группе ACME Grupe, занимающейся оптовой торговлей электронными устройствами, фильмами и другими видами деятельности.

Как сказал Улоза, электроэнергия, которая вырабатывается в парке в Тельшяйском районе, продается по десятилетнему договору литовскому поставщику электроэнергии и газа Enefit, находящимся в управлении эстонской государственной энергетической группы Eesti Energia.

По его словам, в течение пяти лет компания также планирует установить ветряные и солнечные парки общей мощностью 1 гигаватт (ГВт), а объем инвестиций в них составит около 1 млрд евро.

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