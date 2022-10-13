Еще 5 клиентов в следующем году будут покупать газ через Клайпедский терминал

Еще пять в следующем году клиентов купят 9 тераватт-часов (ТВт-ч) сжиженного природного газа (СПГ) через Клайпедский терминал СПГ (ТСПГ), сообщил его оператор Klaipedos nafta.

В 2023 году ТСПГ будут пользоваться в общей сложности 7 клиентов из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Норвегии.

Всего на следующий год выделено 33 ТВт-ч мощностей регазификации терминала, из них 19 ТВт-ч - для литовских компаний, и до 6 ТВт-ч предполагается выделить для спотовых операций на случай, если понадобится обеспечить изолированную работу энергетической системы.

Общая мощность терминала, которую планируется распределить на 2023 год, составляет 39 ТВт-ч. 60% или четыре пакета по 6 ТВт-ч каждый были зарезервированы на десять лет крупными поставщиками газа Литвы, Латвии и Польши. Половина из них досталась литовским компаниям, а другая половина - латвийской Latvenergo и польской PGNiG.

В следующем году на Клайпедском ТСПГ планируется принять 39 газовозов, которые доставят около 5,3 млн кубометров СПГ.

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