Президент Литвы и главы еще десяти стран назвали атаки России военными преступлениями

Президент Литвы Гитанас Науседа и главы еще десяти стран назвали массовые бомбардировки России городов Украины военными преступлениями.

"От имени наших стран мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаковать гражданские цели. Мы не прекратим усилий по привлечению к суду лиц, ответственных за эти преступления", - говорится в обнародованном во вторник заявлении.

Заявление подписали президенты Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, Чехии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии, Северной Македонии и Венгрии.

В заявлении отмечено, что к военным преступлениям не применяется срок давности, а вести такие дела могут суды всего мира.

Также в заявлении угрозы России применить ядерное оружие названы неприемлемыми, еще раз подтверждается обязательство защищать свои страны и своих союзников.

В понедельник Россия нанесла ракетные удары по городам Украины, включая Киев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что целью была энергетическая инфраструктура.

В результате бомбардировок погибло 19, было ранено 105 человек.

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