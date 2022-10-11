Эфир Delfi: удары по Запорожью, сын из Украины и отец из Литвы наконец встретились

Запорожье подвергается массированными ракетными ударами российских войск, в ночь на 11 октября был совершен еще один обстрел по объектам инфраструктуры. О ситуации в областном центре по прямой связи говорим с украинской журналисткой Алисой Сысоевой.

Во второй части эфира — светлая история семьи, в которой сын из Украины и отец из Литвы наконец встретились. Необычная для нашей программы история Андрея, католического священника из Украины, и Вальдемараса, его отца из Вильнюса. Но о существовании сына он узнал лишь спустя 40 с лишним лет. Долгие годы Андрей не оставлял попыток найти своего отца. Их первая встреча состоялась на прошлой неделе в Вильнюсе и можно сказать, продолжилась здесь – в студии Delfi. Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!