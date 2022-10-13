Председатель Сейма скептично оценивает предложение президента о 3% ВВП на оборону

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен скептически оценивает предложение президента Гитанаса Науседы о возможности брать кредиты на оборону до 3% валового внутреннего продукта (ВВП).

Она заявила, что политические партии договорились сохранять финансирование оборонных расходов на уровне 2,5% ВВП, и важно следовать этому обязательству, а "не привязываться к конкретным цифрам, а еще и называть срок - неверно".

"Договоренность по оборонным расходам достигнута, подписана почти всеми парламентскими партиями, и это наше обязательство, что наше направление не будет меняться и финансирование на оборону будет увеличиваться. Привязываться сейчас к конкретным цифрам и еще называть срок, полагаю, не является верным, - сказала спикер сейма во вторник журналистам. - Важно, что это направление будет сохранено, а в каком году мы достигнем трех процентов, это будет зависеть от множества факторов".

Министр финансов Гинтаре Скайсте полагает, что выделение 3% ВВП на оборону вызовет увеличение дефицита бюджета до уровня 5%, а из-за этого может значительно подорожать возможность страны брать кредиты.

Столько выделить на оборону не раз предлагал президент Гитанас Науседа.

Правительство на прошлой неделе предложило выделить на оборонные расходы более 1,77 млрд евро, или 2,52% от прогнозируемого объема ВВП.

В проекте бюджета на следующий год предусмотрена возможность дополнительно брать кредит на оборонные расходы, если средств бюджета будет недостаточно для достижения уровня в 2,52% ВВП.

В июле парламентские партии подписали договор, где обязались сохранять финансирование оборонных расходов на уровне 2,5% ВВП.

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