Коронавирус в Литве: 1462 новых случая, умер один человек

За минувшие сутки в Литве выявлено 1462 новых случая заражения COVID-19, умер один человек, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 1146 человек, повторно - 303, в третий раз – 13 человек.

В больницах проходят лечение 198 пациентов с COVID-19, из них 11 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 424,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 33%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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