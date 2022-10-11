Половина терминала СПГ зарезервирована для зарубежных компаний

После резервирования примерно половины мощностей Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) на 10 лет для латвийских и польских компаний обслуживание терминала станет дешевле для литовских потребителей, утверждает вице-министр энергетики Инга Жилене.

Оператор терминала Klaipedos nafta предоставил четырем поставщикам четыре пакета мощности по 6 тераватт-часов (ТВтч) в год на десять лет с 2023 года.

"Литовские компании получили половину долгосрочных мощностей, латвийские и польские компании тоже получили половину - по 6 тераватт-часов каждая. Ничто не мешает им также поставлять газ в Литву", - заявила Жилене на заседании фракции Партии труда Сейма в понедельник.

В конце сентября компания Klaipedos nafta сообщила, что 60% мощностей были зарезервированы крупными поставщиками газа Литвы, Латвии и Польши, но они не были названы. По данным компании, при распределении мощностей оценивались объем заявок претендентов, финансовые возможности, связанные с санкциями аспекты, источники грузов и опыт работы на рынке СПГ.

Член Сейма Артурас Скарджюс сказал, что иностранными компаниями, зарезервировавшими мощности, являются латвийский энергетический гигант Latvenergo и контролируемый государством польский газовый монополист Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

На вопрос членов Сейма, как новый порядок распределения мощностей повлияет на цену газа для конечного потребителя, вице-министр ответила, что им нужно будет меньше вкладывать в содержание терминала.

"Половину расходов на содержание терминала покрывают и в будущем будут покрывать иностранные компании, литовским потребителям не придется покрывать расходы на содержание терминала за счет компонента безопасности. Если доход терминала будет превышать затраты, эта выгода должна вернуться к литовскому потребителю. Выгоды очевидны, процедуры распределения прозрачны, а приоритетный порядок обеспечивает их потребности", - сказала Жилене.

В настоящее время тариф регазификации на терминале составляет 1,19 евро за мегаватт-час (МВтч), в следующем году она увеличится до 1,41 евро. Представитель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) говорит, что это удешевит обслуживание терминала на 26 млн евро.

"Это позволило удешевить компонент безопасности, что было прямой выгодой для литовских потребителей. Компонент безопасности уменьшился на 26 млн евро, осталось всего 18 млн евро", - сказал на встрече главный советник Отдела газа и электричества ГСРЭ Римас Валунгявичюс.

По его словам, согласно договорам о долгосрочном резервировании мощностей, поставщики должны будут платить за регазификацию в соответствии с предоставленным объемом газа, даже если они не используют его по максимуму.

Он подчеркнул, что резервирование долгосрочных мощностей также означает, что терминал будет использоваться на 100%, чего до сих пор не было.

По данным Литовского энергетического агентства, на прошлой неделе Клайпедский ТСПГ работал на 70% мощности.

Регазификационная мощность ТСПГ в настоящее время составляет 3,75 млрд кубометров (реальная технологическая - до 38 ТВтч), в год он может принимать примерно 38-39 крупных грузов.

В настоящее время рассматривается возможность расширения мощностей до 5 млрд или 6,25 млрд кубометров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!