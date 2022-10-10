Сейм Литвы отложил третий этап либерализации рынка электроэнергии на три года

Сейм Литвы отложил третий этап либерализации рынка электроэнергии на три года — до января 2026 года.

Коммунальное электроснабжение бытовых потребителей этого этапа будет прекращено с 1 января 2026 года – они смогут выбрать независимого поставщика в течение трех лет. За это время, как надеется правительство, в Литве будет установлено достаточное количество солнечных и ветряных парков, поэтому электроэнергия будет намного дешевле.

В понедельник за такие поправки в Закон об электроэнергетике проголосовали 111 депутатов Сейма, один был против и один воздержался.

Вице-министр энергетики Инга Жилене сообщила, что на третьем этапе находится около 814 тыс. бытовых потребителей, а около половины еще не выбрали независимого поставщика (на 10 октября – 431 тыс.).

По данным Литовского энергетического агентства, к 10 октября независимого поставщика уже выбрали почти 1,2 млн потребителей (70% всех бытовых потребителей), а 502 тыс. (30%) его еще не выбрали, из них 431 тыс. относится к третьему этапу либерализации, и почти 63 тыс. потребители первого и второго этапов получают услугу гарантированного снабжения.

Потребители третьего этапа, потребляющие до 1000 кВтч электроэнергии в год, должны были выбрать независимого поставщика до 18 декабря, а завершение либерализации рынка ожидалось к январю 2023 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!