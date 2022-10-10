Президент оценил проект бюджета 2023: некоторые вещи еще сможем уточнить

Президент Гитанас Науседа отмечает, что при разработке проекта госбюджета на 2023 г. был учтен ряд высказанных замечаний. Однако, - подчеркивает глава страны, - проект государственного бюджета на следующий год еще может быть доработан.

"Действительно, была учтена немалая доля замечаний. По сути, мы выразили ожидания, что будет четкий план, который успокоил бы жителей с приближением холодного сезона. Мы также высказывались за очень четкий план поддержки бизнеса, он также был представлен. Если рассматривать все меры вместе, то пакет не такой уж и маленький, примерно до 4,5 проц. валового внутреннего продукта", - в понедельник, посещая Руклу, журналистам сказал Г. Науседа.

Однако глава страны отметил, что могло бы быть больше целевых мер для наиболее уязвимых групп общества. Поэтому, по его мнению, проект госбюджета на следующий год еще может быть доработан. Глава страны надеется, что вклад в это внесут как правящие, так и оппозиция.

"Думаю, что в ходе рассмотрения бюджета мы сможем уточнить и улучшить еще некоторые моменты. Надеюсь, что все политические партии – и правящей коалиции, и оппозиции – будут интенсивно работать не для того, чтобы кому-то мешать, а для того, чтобы проект бюджета стал еще лучше", - сказал президент.

ELTA напоминает, что в пятницу в Правительстве Министерство финансов представило проект госбюджета на 2023 г. В нем предусматривается, что доходы бюджета в следующем году составят 15,62 млрд. евро, расходы – 18,6 млрд. евро, дефицит бюджета – 4,9 проц. от валового внутреннего продукта (ВВП), госдолг – 43 проц. ВВП, ассигнования на оборону – 2,52 проц. ВВП.

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