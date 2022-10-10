Litgrid: цены на электроэнергию в сентябре снизились на 25%

Оптовая цена электроэнергии в Литве в сентябре по сравнению с августом снизилась на 25 процентов до 360 евро за мегаватт-час.

Такое снижение вызвано самым низким за четыре года потреблением электроэнергии в сентябре, возросшим производством электричества из возобновляемых источников, удешевлением природного газа и увеличением импорта электроэнергии из стран Северной Европы, сообщил оператор электропередающей системы Litgrid.

Директор Департамента стратегии компании Litgrid Лютаурас Варанавичюс заявил, что снижение цены обусловлено самым низким за четыре года потреблением электроэнергии, которое упало на 8% по сравнению с августом.

Потребление электроэнергии в Литве в сентябре составило 870 ГВч. Производство снизилось на 21%, а местные электростанции обеспечили 29% всех потребностей страны, всего в Литве произведено в сентябре 263 ГВч электроэнергии.

Общий поток импорта составил 71%, хотя снизился на 3%.

Экспорт в сентябре остался на уровне августа - около 140 ГВч.

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