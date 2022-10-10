Президент: проигрывающая Украине Россия будет всё больше дестабилизировать ситуацию

Проигрывающая в войне с Украиной Россия будет пытаться еще более дестабилизировать ситуацию, заявил Гитанас Науседа, комментируя новые ракетные удары России по городам Украины.

"Мы должны быть готовы, ясно осознавая, что эта война идет в направлении позорного поражения, российский, кремлевский режим будет стараться еще больше дестабилизироваться ситуацию, предпринимать отчаянные действия, а это повышает общий риск как в Украине, так и в других местах", - в понедельник в Руке заявил журналистам президент Литвы.

Он подчеркнул, что санкционное давление на Россию, а также политика сдерживания должны продолжаться.

"Очень много красных линий было пересечено, некоторые еще остались. Это самые страшные красные линии, я имею в виду уже и угрозу ядерным оружием", - отметил президент.

Украина в понедельник сообщила, что Россия нанесла ракетные удары по многим городам Украины, включая и Киев.

По утверждению президента Украины Владимира Зеленского, целью ударов были объекты энергетической инфраструктуры.

Местные официальные лица заявили, что в результате ракетных ударов погибли и были ранены мирные жители.

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