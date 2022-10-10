Эфир Delfi: из Киева об обстрелах, быть ли перевороту в России, украинцы в школе Чюрлениса

BNS ru.DELFI.lt

Массированный обстрел Украины Россией. На связи со студией из Киева наша коллега Настка Федченко. Гость студии — бывший литовский дипломат, а теперь директор Национальной школы искусств имени Чюрлениса в Вильнюсе Дайнюс Нумгаудис, а также покинувший Россию историк, религиовед Андрей Зубов.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов. Начало трансляции в 13.00 Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!