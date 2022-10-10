МИД решительно осуждает атаки России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины

Министерство иностранных дел Литвы заявляет, что решительно осуждает бомбардировки российских вооруженных сил в Киеве и других украинских городах, направленные против невинных мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры.

Атака на Запорожье 9 октября, унесшая жизни двадцати человек, и ракетные обстрелы Киева, Житомира, Днепра, Львова, Хмельницкого и других городов утром 10 октября пополняют список военных преступлений России. Россия должна ответить за это по международному праву, говорится в пресс-релизе МИД.

Атаки российских сил на гражданских жителей и гражданскую инфраструктуру в Украине грубо нарушают международное гуманитарное право и установленную им защиту гражданских лиц во время конфликта. Выбранная Россией тактика террора свидетельствует об отчаянии режима.

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила свою агрессию в Украине и вывела свои вооруженные силы со всей территории Украины.

Перед лицом этой жестокости Украина нуждается в максимальной поддержке со стороны международного сообщества и партнеров, в том числе военной, для защиты жителей Украины. Вместе с партнерами мы продолжим всеми силами поддерживать Украину и ее народ в борьбе за свою свободу и демократическое будущее страны", - говорится в сообщении МИД.

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