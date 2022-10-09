"Медлительные, сдержанные, но эмпатичные". Какими белорусы видят литовцев?

Как белорусы воспринимают литовцев и литовский характер, какие национальные черты литовцев особенно бросаются в глаза, чем литовцы отличаются от белорусов, а чем, наоборот, похожи - об этом Delfi спросила у нескольких граждан Беларуси из абсолютно разных сфер деятельности, которые живут в Литве. Как оказалось, белорусам есть что сказать о литовцах, кроме восхищения их поддержкой и солидарностью.

"Для меня литовцы - пример здоровой любви к своей родине без напыщенного "ура-патриотизма". Пример любви к своей культуре, истории и языку - литовцы даже вдохновили меня потихоньку переходить на белорусский язык", - рассказывает Сабина Алиева, которая с 2019 года училась в Вильнюсе в Европейском гуманитарном университете. И хотя ЕГУ называют белорусским университетом в изгнании, с литовцами за четыре года обучения Сабина общалась довольно часто - девушка была президентом студенческого представительства и принимала участие в работе Литовского союза студентов.

По ее словам, литовцы никогда не упускают возможности больше рассказать о своей культуре, традициях.

"Где бы я с ними не встречалась, даже если это просто вечеринка, мы всегда доходим до обсуждения этой темы. И очень интересно наблюдать как литовцы всегда пытаются рассказать чуть больше, заинтересовать своей страной и просветить других", - отмечает бывшая студентка.

Литовская молодежь более инициативная и предприимчивая

Сильной разницы между белорусскими и литовскими студентами Сабина за 4 года обучения не заметила. Как она говорит, студенты везде одинаковые - если настала пора экзаменов, то все делают в самый последний момент.

"Но в целом в подходе к обучению отличия есть. Я думаю, что литовские студенты не готовы просто сидеть и учиться, это скучно для них. Они все стараются сразу применить на практике, ищут возможности действовать, что-то создавать. В Литве хорошо работают с критическим мышлением и развивают студентов, дают возможность проявиться. То есть литовская молодежь более инициативная и предприимчивая, а наши студенты совсем не такие".

Также девушка заметила, что литовцы довольно медленные по сравнению с белорусами, однако недостатком это качество она не считает: “Литовцы наслаждаются жизнью, не спешат жить, как мы. И я тоже сейчас этому учусь, что есть время работать и есть время отдыхать”, - говорит Сабина.

"Литовцы - пример солидарности и эмпатии"

До начала войны в Украине, вспоминает девушка, в Литве была заметна работа российской и, возможно, белорусской пропаганды - встречались люди, которые высказывались в пользу Путина и не ценили то, что есть. Сабина думает, что среди старшего поколения до сих пор можно встретить советское мышление и желание вернуть те времена, однако среди молодежи такого уже нет.

"Конечно, это не отражает литовский характер в целом, но к отдельным литовцам есть вопросы. Например, широко известный среди белорусов юрист Мантас Даниелюс, который входил в доверие к активистам, предлагал свои услуги, а потом оказалось, что он сливает информацию белорусским пропагандистам и КГБ (в начале октября Мантаса Даниелюса арестовала литовская полиция по подозрению в шпионаже - Ред). Но думаю, это воздействие пропаганды, нельзя это исключать", - считает Сабина Алиева.

Как и многие белорусы из-за массовых репрессий в Беларуси после 2020 Сабина не может вернуться домой, ведь сейчас девушка работает журналистом портала Tribuna.by и ведущей Youtube-канала "Страна для жизни". Поэтому в своих оценках характера и менталитета литовцев она не может не упомянуть ту помощь, которую оказывают литовцы Беларуси.

"Литва - большой пример солидарности и эмпатии, а сами литовцы - очень честные и последовательные люди. Как на политическом уровне, так и на человеческом, они поддерживают Беларусь уже давно, продолжают это делать и отвечают за свои слова. Литовцы всегда ставят человека и человечность на первое место, и мне кажется, этого многим европейским странам не хватает", - отмечает Алиева.

Как литовский характер проявляется в бизнесе?

Директор Центра экономических исследований BEROC Павел Данейко, в свою очередь, отказался говорить о каких-то субъективных ощущениях о литовцах, однако рассказал Delfi о том, как национальные литовские особенности проявляются в бизнесе. По его словам, в экономической науке есть понятие национальной конкурентоспособности - его автор американский экономист Майкл Портер.

"Основная идея в том, что страны достигают успеха в тех отраслях, где управление этими отраслями наиболее адекватно ценностным системам данной нации. Я в этой связи всегда привожу пример автомобилестроения в Германии и Италии. В Германии много масс маркет марок и одна премиум. А в Италии наоборот - одна марка масс маркет - Fiat - и много премиум. Одна и та же отрасль, но страны развивают их по-разному. И получается, что успех компаний связан с ценностными системами в Германии и Италии", - считает Данейко.

Говоря об успешных отраслях литовского бизнеса, Данейко отметил навык литовцев строить системы с широким кругом потребителей, что сильно выделяет их как нацию.

"Если мы посмотрим на литовскую экономику, то первый взрывной рост был за счет ритейла - вообще, литовский ритейл доминирует в странах Балтии. Кроме того, в Литве можно отметить поразительный рост платежных систем. Казалось бы, это две разные отрасли, но у них есть что-то общее - способность работать с большими массивами данных".

Еще одна интересная, по мнению Данейко, характеристика - это литовская эстетика. "Она хорошо продается в Европе. Есть примеры, когда белорусский бизнес использовать свое производство и литовский дизайн, и это было довольно успешно", - рассказал директор BEROC и добавил, что воспринимает Литву именно через эти особенности.

Литовцы более сплоченные, но иногда смотрят свысока на Беларусь

Молодая семейная пара IT-специалист Глеб Ремнев и мастер по маникюру Кристина Ковалевич в Литве живут относительно недавно. В целом, по их словам, большой разницы в характере литовцев и белорусов они не чувствуют.

"Мы правда рады, что первая страна, куда мы переехали, не сильно отличается по менталитету от Беларуси, из-за этого плавнее происходит адаптация - не приходится себя сильно ломать и принимать новые правила лишь бы не возвращаться домой", - говорит Кристина.

Впрочем, некоторые особенности супруги уже успели ощутить. "Самый заметный момент для нас - здесь люди намного проще начинают общение друг с другом. Я припоминаю, как в магазине литовцы легко просят у других людей в очереди дать воспользоваться скидочной картой, и я ни разу еще не видел, чтобы кто-то отказал. Мне кажется, тут чаще, чем у нас люди друг с другом взаимодействуют, помогают один одному. Это сразу заметно", - делится своим опытом жизни в Литве Глеб.

По его словам, литовцы очень сплоченный народ, и именно поэтому люди настолько готовы помогать друг другу и даже другим народам в случае беды. Также пара не заметила какого-то явного национализма среди граждан Литвы, однако среди людей старшего поколения встречаются проявления снобизма по отношению к Беларуси.

"У меня создается впечатление, что люди старше 40, бывают, свысока относятся к Беларуси, считают ее менее состоявшейся страной. Например, одного нашего знакомого очень удивило, что у нас тоже можно расплачиваться, прикладывая к терминалу телефон - он вообще думал, что у нас недавно карточки появились. Наверное, это связано с тем, что лет 15-20 назад разрыв между странами был намного сильнее виден, чем сейчас, и у них осталось такое впечатление", - рассуждает белорус Глеб.

Кристина, которая недавно устроилась в салон красоты, рассказывает, что литовские женщины намного проще относятся к вопросам внешности по сравнению с белорускам. Например, их требования к качеству маникюра не такие высокие.

"Еще литовки как будто бояться доставить неудобства окружающим. Бывает, что просят в качестве дизайна французский маникюр, но, как бы извиняясь, постоянно причитают, мол, если вам удобно, если вас не затруднит. Наши женщины более требовательны в этом плане".

Литовцы сдержаннее, медлительнее и неаккуратно водят машины

Зампредседателя Беларусской ассоциации журналистов (БАЖ), юрист Олег Агеев также говорит, что люди в Литве с большего очень похожи на людей в Беларуси, но если жить среди литовцев долго, то некоторые отличия начинают бросаться в глаза.

Из не совсем приятных черт литовцев зампредседателя БАЖ указывает на неаккуратное поведение литовцев на дорогах.

"В Литве больший, чем в Беларуси процент водителей позволяет себе вождение с мелким фолом - неаккуратные подрезания и перестроения, повороты не включают. Но у меня есть ощущение, что дисциплинированность водителей с белорусскими номерами связана с той жестокостью, что установила власть Беларуси - приучила людей бояться огромных непропорциональных наказаний даже за мелкое нарушение. А здесь в этом отношении все ведут себя намного свободнее".

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Кроме того, Олег Агеев говорит, что обслуживание в заведениях общепита очень медленное и связывает это с характером литовцев.

"Здесь в целом ритм жизни размереннее, и поэтому в большинстве заведений не сильно торопливое обслуживание".

Еще одной особенностью литовцев Агеев называет сдержанность в выражении чувств - об этом ему сначала рассказали знакомые, а потом он и сам начал замечать это. По его словам, в Литве не принято проявлять нежные, романтические чувства на публику, например, целоваться или обниматься - максимум, парочка может держаться за руку.

“Мне кажется, это влияние католицизма сказывается - уровень религиозности в Литве намного выше, чем в Беларуси. Конечно, среди молодежи такое еще можно встретить, но люди старшего возраста внешне симпатию не демонстрируют. И я стал замечать за собой, что тоже на публике больше не готов демонстрировать любовь к близким мне людям”.

"Литва - это Беларусь здорового человека"

Глобальными отличиями литовцев и белорусов Олег Агеев называет взаимоотношения между государственными органами и людьми.

"Причем это касается чиновников на любом уровне. После того, как вспоминаешь о белорусской бюрократии и о том, какие там царят нравы, тот уровень взаимоотношений между литовцами и государственной системой впечатляет. Мне много приходится общаться с литовскими госорганами и сталкиваться с правовой системой, и это вызывает огромную зависть. Впрочем, некоторые говорят, что не везде готовы сразу говорить по-русски, но я сам с таким не сталкивался", - рассказывает Агеев.

В целом зампредседателя БАЖ шутя называет Литву "Беларусью здорового человека".

"Если бы не десятилетия тоталитарной тьмы, то мы были бы на одном уровне и по качеству жизни, и во взаимоотношениях общества, государства и индивида. Поэтому Литва - это такая несбывшаяся Беларусь".

Также Олег Агеев добавляет, что испытывает огромную благодарность Литве, ведь литовцы и литовское правительство принимают много людей из Беларуси и Украины, и создают нормальные условия для легализации. “Такое высокое проявление солидарности достойно уважения и благодарности”.

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