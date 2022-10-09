В Клайпеду прибыл крупный груз СПГ из Норвегии

BNS ru.DELFI.lt

SGD laivas-saugykla Independence Foto: DELFI / Erikas Skardžius

В пятницу в Клайпеду прибыл новый крупный груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвегии. Это первый груз СПГ в октябре.