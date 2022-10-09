Газ для Европы, танки для Украины и санкции для Газманова. Евродайджест: главные события недели

Страны ЕС никак не могут прийти к единой позиции по проблеме российского газа: если к зиме блок более-менее готов, то стабильность поставок в целом до сих пор не гарантирована. Восьмой пакет акций против России оказался сравнительно мягким. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Как решить проблему российского газа?

Страны ЕС продолжают искать возможность избавиться от зависимости от российского газа. Если запасы газа на зимний сезон более-менее уже созданы, то в общего решения, как "слезть с газовой иглы", до сих пор нет. И Европарламент, и Еврокомиссия пытаются добиться введения потолка цены на газ, который поставляется по трубопроводам. Предполагается, что такая мера была бы временным решением для увеличения безопасности поставок. В первую очередь, по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, это должно касаться газа, который используется для производства электроэнергии. Кроме того, она надеется на переговоры с поставщиками газа (например, Норвегией) — чтобы добиться снижения цены и обеспечить совместные закупки для всего ЕС.

Однако добиться единой позиции по этому вопросу крайне сложно. Германия, например, уже приняла решение выделить 200 млрд евро на защиту потребителей от высоких цен на газ. Другие страны ЕС — особенно те, что не могут себе позволить такие щедрые меры — опасаются того, что решение Германии дестабилизирует рынок.

Попытка договориться была предпринята на неформальном саммите, который прошел в Праге в пятницу, и она снова оказалась неудачной. Еврокомиссии поручили работу над коллективными закупками газа, но множество других вопросов осталось без ответа. "Одно совершенно ясно, и в этим есть широкое согласие: следующей весной, когда наши хранилища будут истощены, крайне важно, чтобы мы могли совместно закупать газ, не пытались выторговать для себя более выгодные условия за счет друг друга, и использовали на переговорах с внешними партнерами нашу коллективную силу", — цитирует слова фон дер Ляйен Euronews.

Восьмой пакет санкций: от Газманова до криптокошельков



6 октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России, связанный с войной в Украине. В него не попали самые радикальные предложения: ни уголовная ответственность за помощь в обходе санкций, ни конфискация арестованных в Европе российских активов на 330 млрд евро. Нет также и потолка цен на российскую нефть. Он вступит в силу, только когда его согласуют союзники европейцев из "Большой семерки" — США, Великобритания, Япония и Канада.

Среди принятых мер — ограничения на импорт продукции российской металлургической промышленности, оборудования, полимеров, текстиля, кожи, керамики, некоторых продуктов нефтехимии и ювелирных украшений не из золота. В список не попали алмазы — из-за возражений огранщиков из бельгийского Антверпена. Новый пакет запретил европейским архитекторам, IT-консультантам, юристам и инженерам предоставлять услуги российским компаниям и физлицам. В новый пакет санкций вошел и полный запрет на владение криптокошельками для граждан России и российских компаний.

Восьмой пакет санкций был разработан еще до аннексии четырех частично оккупированных украинских регионов и позже пополнился фамилиями причастных к оформлению этого мероприятия лиц. В список россиян, которым запрещен въезд, а активы подлежат аресту, добавили певцов "русского мира" Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину, идеолога "евразийства" Александра Дугина и главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

В целом у ЕС уже осталось не так много инструментов экономического давления на Россию. Блок уже отказался покупать уголь и нефть с нефтепродуктами. В запасе остались только газ, металлы, продовольствие, медикаменты и прочие товары, от торговли которыми ЕС не готов отказаться из гуманитарных или меркантильных соображений, отмечает Би-Би-Си.

Европарламент: Украине нужны танки



В четверг Европейский парламент принял резолюцию, в которой кроме всего прочего содержится призыв ко всем странам увеличить военную помощь Украине. Такие действия позволят закончить боевые действия как можно быстрее, говорится в документе. Кроме того, ЕП осудил угрозы применения ядерного оружия, к которым в последнее время прибегают российские власти. Любая попытка представить нападения на оккупированные территории в виде нападения на Россию и таким образом оправдать применение ядерного оружия будут незаконными и необоснованными, считает ЕП. В резолюции также содержатся призывы увеличить поддержку странам, переживающим приток граждан России в связи с мобилизацией, а также предложение создать международный трибунал для расследования преступлений, связанных с агрессией РФ у Украине. Резолюция была принята подавляющим большинством голосов: 504 депутата голосовали за, 26 против и 36 воздержались.

Спикер ЕП Роберта Метсола высказалась еще конкретнее. В среду в интервью AFP она заявила, что Украина должна получить необходимую ей военную помощь — в частности, танки Leopard II немецкого производства. Сама Германия не спешит поставлять эту технику, однако танки есть на вооружении и других стран ЕС. Те, кто будет готов передать танки Украине, могут получить компенсацию из специального фонда (European Peace Facility). На вооружении армий стран ЕС всего около 2000 танков.

В июне Украина получила статус кандидата в ЕС. В обычных случаях от получения статуса до вступления страны в Евросоюз проходит как минимум несколько лет. Теперь же ЕП призывает ускорить этот процесс.

Долгий путь к единой зарядке для гаджетов



К концу 2024 года все мобильные телефоны, планшеты и цифровые камеры, продающиеся на территории ЕС, должны быть оснащены выходом USB C — для того, чтобы можно было использовать типовые зарядные устройства. С весны 2026 года это требование будет распространяться и на ноутбуки. Соответствующее решение после нескольких лет разработки, дискуссий и согласований принял на этой неделе Европарламент.

Предполагается, что переход на единую зарядку позволит сократить объемы мусора и поможет потребителям избежать попадания в ловушку — когда они оказываются привязанными к одному производителю из-за того, что его аксессуары не работают с другими устройствами. В год на свалки по всему ЕС отправляется около 11 000 тонн ненужных зарядных устройств и кабелей. Возможность менять производителей без покупки всей периферии позволит потребителям экономить до 250 млн евро в год. В частности, это касается продукции Apple, которая использует несовместимый с продукцией других компаний разъем Lightning.

Требование поддерживать формат USB C распространяется на все портативные устройства мощностью до 100 ватт — смартфоны, ноутбуки, цифровые камеры, переносные игровые консоли, колонки, электронные книги, клавиатуры, мыши, GPS-навигаторы, наушники и т.д.

После утверждения в Европарламенте нормы директивы в течение 12 месяцев должны быть интегрированы в нормативные акты на национальном уровне. Еще 12 месяцев отводится на то, чтобы начать их применять. Правила не имеют обратной силы — на продукты, которые появились на рынке до вступления норм в силу, они не распространяются.

Глава ЕК едет на границу с Россией



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 октября планирует посетить Эстонию — и кроме мероприятий в Таллине она отправится в Нарву, на границу с Россией, сообщает Rus.Delfi.ee. В Таллине глава ЕК встретится с президентом страны Аларом Карисом, премьер-министром Кайей Каллас и примет участие в Таллиннском цифровом саммите. Затем на вертолете Каллас и Урсула фон дер Ляйен отправятся в Нарву.

Визит в Нарву для главы ЕК станет символическим по двум причинам. Во-первых, в свете напряженной ситуации на внешних границах союза с Россией (Эстония перестала пускать на территорию страны граждан России с Шенгенскими визами, а Нарва до сих пор была главным направлением для въезда). Во-вторых, история семьи фон дер Ляйен связана с Нарвой. По отцовской линии она является потомком бременского торговца хлопком Людвига Кнопа (1821–1894), который долгое время жил в России, и основал крупнейшую в Российской империи Кренгольмскую ситцевую мануфактуру в Нарве. Поэтому глава ЕК посетит территорию мануфактуры.

В прошлый раз фон дер Ляйен приезжала в Балтию в июне 2021 года — тогда она гостила в Риге.

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