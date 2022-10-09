Министры: в случае кризиса немецкую бригаду разместят в Литве в течение 10 дней

Немецкая бригада не будет находиться в Литве постоянно, однако в случае кризиса немецкую бригаду разместят в Литве в течение 10 дней, утверждают министры обороны Литвы и германии.

"Мы сделаем там, чтобы бригаду можно было перебросить в Литву в короткие сроки - в течение 10 дней. Поэтому важно регулярно проводить учения", – сказала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время визита в Литву.

Она вместе с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом в Рукле наблюдала за первыми учениями новой военной единицы, дислоцированной в Рукле (прибыли дополнительно 250 пехотинцев).

Foto: DELFI / Rafael Achmedov

"Отдельные части бригады, а может и вся бригада целиком, будет приезжать в Литву и здесь участвовать в учениях", – сказала Ламбрехт.

По словам Анушаускаса, в случае кризиса, немецкая бригада окажется в Литве в течение 10 дней, такого срока достаточно.

"Вспомните Украину – почти 90 дней было известно, что Россия стягивает к ее границам свои войска", – сказал министр.

Ранее немецкая бригада находилась в Литве постоянно.

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