Коронавирус в Литве: 784 новых случая и одна смерть

За минувшие сутки в Литве выявлены 784 новых случая заражения COVID-19, фиксировалась одна смерть от коронавируса, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.

Впервые заразились 609 человек, повторно - 169, в третий раз – 6 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 453,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 34%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 000 случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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