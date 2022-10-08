В Варенском районе автомобиль Ford столкнулся с лосем, пострадал ребенок

7 октября в Варенском районе автомобиль Ford столкнулся с лосем. Помощь врачей потребовалась двухлетнему ребенку.

Полиция информировала, что в 7.30 ч. в Варенском районе, на дороге Варена-Матуизос-Валкининкай, автомобиль Ford Galaxy, которым управлял молодой человек (1994 г.р.), ехавший со стороны деревни Матуизос, столкнулся с выбежавшим на дорогу лосем.

После столкновения автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. В ДТП пострадал водитель и малолетний пассажир (2020 г.р.).

После осмотра врачей и мужчину и мальчика выпустили из больницы.

Животное не выжило.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!