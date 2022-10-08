Экономист о космических ценах: война в Украине - только треть проблемы

В том, что цены на электричество поднялись до космических, не стоит винить только Владимира Путина, считает экономист Раймондас Куодис.

"Война в Украине - это только треть проблемы", – сказал он.

"Никто не отрицает, что Путин и его агрессия вызвали хаос на энергетическом рынке во всем мире, а особенно в Европе. Но проблема в том, о чем я уже говорю несколько месяцев - разные европейские алгоритмы, либерализация розничного рынка со всякими Perlas Energija - это дополнительные факторы, которые усилили эффект Путина. И это уже в наших руках. Эту проблему европейские политики упустили. Скажем, цены на газ начали расти ровно год назад, тогда до войны еще было полгода. И в то время и я, и другие экономисты говорили, что Европа своими алгоритмами выбьет себе зубы. Алгоритмами, устанавливающими цены по принципу самого дорогого производителя", – сказал LNK Куодис.

По его словам, экономисты, которые занимались сферой энергетики, тогда говорили, что такой принцип "подходит для рынка цветной капусты", но не для электроэнергии.

"Тут нужны совсем другие алгоритмы, другие принципы – чтобы все получили какую-то внутреннюю, среднюю цену, отражающую их затраты, какой-то номинальный возврат капитала, но не больше", – сказал собеседник.

Куодис отметил, что тогда не было бы этого огромного кризиса, который останавливает производство, люди не приходили бы в ужас от счетов, не закрывался бы бизнес.

"Это было в руках у политиков, мы говорили, но год никто ничего не делал.А сейчас, когда всем очевидно, что проблема серьезная, пытаются в спешке что-то делать. Это как бросание мячика", – сказал Куодис.

По его словам, Еврокомиссия сейчас перебрасывает ответственность на отдельные страны.

"И Литве придется вести переговоры со Швецией, Германии – с Данией, сказка без конца", – заметил экономист.

Он заверил, что спасается сейчас каждый в одиночестве.

"Мы рискуем созданием фрагментации рынка, рискуем тем, что у государств карманы разной глубины – немцы могут себе позволить одно, мы себе – другое", – сказал Куодис.

Он повторил LNK, что политики год ничего не делали, упустили время.

"С момента появления серьезного сигнала должна была последовать серьезная реакция, не надо было ждать войн. Война идет уже полгода, но другой вопрос – зачем столько ждали даже после начала войны. (…) Это инертность", – сказал LNK экономист.

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