По предварительным данным, в 9 ч. на перекрестке ул. Ю.Тумо-Вайжганто и проспекта Гедиминса столкнулись автомобили Peugeot и машина компании Ekonovus.
Во время ДТП пострадал водитель легковушки и 15-летний пассажир. Обоих пострадавших врачи увезли в больницу.
Сообщается, что автомобиль компании Ekonovus ехал на красный свет и не пропустил Peugeot.
Ведется расследование.
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