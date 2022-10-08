В выходные дни будет меньше солнца и больше облаков

В субботу атмосферное давление в Литве начнет снижаться. Утром во многих районах будет пасмурно. До полудня местами возможен небольшой дождь или морось.

На западе прояснений будет больше, однако после обеда облачная погода придет и в эту часть страны. Вечером в Жемайтии пройдет небольшой дождь. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Большую часть дня будет тепло - 14–18 градусов выше нуля.

В воскресенье ночью над страной пройдет холодный атмосферный фронт. Прояснений будет меньше, придут кратковременные дожди. Будет всего 7–12 градусов тепла.

В воскресенье днем Литва останется в зоне действия циклона. Будет облачно с прояснениями, на большей части Литвы пройдет небольшой дождь. Меньше осадков будет на западе страны. Днем будет 11–16 градусов тепла.

В понедельник атмосферное давление повысится, осадков будет меньше.

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