В выходные в небе будет светить "кровавая луна"

Первое "кровавое полнолуние" осенью 2022 года, или "кровавую луну", можно будет наблюдать две ночи подряд.

НАСА сообщает, что "кровавое полнолуние" можно наблюдать с 9 октября.

Такая луна бывает во время лунного затмения. Оно происходит, когда Луна, Солнце и Земля выстраиваются в линию, при этом Земля находится посередине. В этом случае Земля блокирует прямые солнечные лучи от попадания на поверхность Луны, и Луна выглядит темной и красной.

Kruvinojo mėnulio efekto schema. airandspace.si.edu

Согласно данным Молетской обсерватории, 9 октября вечером Луна взойдет в 18:44 ч. в Вильнюсе и в 19:00 ч. в Клайпеде, зайдет в 6:35 ч. в Вильнюсе, в 6:52 ч. в Клайпеде.

10 октября вечером Луна взойдет в 18:54 ч. в Вильнюсе и в 19:09 ч. в Клайпеде, зайдет в 8:00 ч. в Вильнюсе и в 8:19 ч. в Клайпеде.

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